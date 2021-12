Murisengo: anziana cade in casa, i soccorsi passano dalla finestra

MURISENGO - Brutta disavventura per un'anziana signora, caduta tra le mura del suo appartamento questo pomeriggio verso le 18 a Murisengo, in via Asti.

Per soccorrerla, insieme ai sanitari della Croce Verde Locale, i Vigili del Fuoco di Casale che hanno effettuato l'accesso all'alloggio passando da una finestra posta su un balcone al primo piano.

La signora, che si trovava a terra, è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito per accertamenti ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni.