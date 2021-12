Casale: niente ordinanza sui botti di Capodanno (sono già vietati)

CASALE - Il Comune di Casale Monferrato non emette alcuna ordinanza in merito ai "botti di Capodanno".

Nulla di strano, si tratterebbe infatti di un'inutile ridondanza, in quanto nel Regolamento di Polizia Urbana attualmente vigente, sono già espressamente vietati, e non solo per la notte di San Silvestro.

Così si dice al comma 1 dell'articolo 25: "All’interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, fatte salve le cause di giustificazione previste dalla legislazione penale e, comunque, fatto salvo il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ad opera della competente Autorità".

Sanzioni al comma 3: "La violazione di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione della legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 160,00 a € 480,00".

Sono vietati anche i semplici petardi, se non in aree private. Lo dice il punto 4 del comma 1 dell'articolo 6 elencando gli atti vietati su suolo pubblico e nei giardini pubblici: "eseguire giochi e/o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili".

Anche qui si rischia: "Le violazioni di cui al comma precedente comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l’obbligo dell’immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell’attività, fermo restando la possibilità di procedere al sequestro amministrativo cautelare di cui all’art. 13 della legge 24.11.1981 n° 689, fatte salve le ulteriori normative locali di dettaglio".