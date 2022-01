Nursind: "Infermieri, stop al caos delle graduatorie"

TORINO - Il Nursind Piemonte interviene con fermezza sulle graduatorie concorsuali degli infermieri: "La Regione - si legge in una nota - intervenga con urgenza. Ad aggravare la situazione di carenza infermieri si aggiungono intoppi burocratici e normativi. Le aziende che hanno delle proprie graduatorie non possono stabilizzare il proprio personale a tempo determinato da altre graduatorie. privandosi così di preziose unità e quelle che non hanno ancora graduatorie non riescono ad accedere con facilità alle altre. Un caos alla quale deve porre rimedio la Regione in assenza di indicazioni nazionali. Per questo nei giorni scorsi abbiamo scritto alla Regione Piemonte.