Casale: 5 milioni di euro per Paraboloide, pista di atletica e casa popolare

Il sindaco di Casale, Federico Riboldi, annuncia l’arrivo di 5 milioni di euro destinati a tre opere: la riqualificazione del paraboloide, le realizzazione della pista di atletica e la riqualificazione energetica della casa popolare di via Bagna. «Abbiamo vinto il bando della rigenerazione urbana del Ministero dell’Interno - ha spiegato il primo cittadino - È un giorno straordinario per la città di Casale e per tutto il Monferrato».