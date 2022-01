Calze della Befana per i bambini bisognosi di Casale

CASALE - È un'Epifania lieta per 140 bambini casalesi di famiglie seguite dal Servizio Socio-Assistenziale dell'Asl.

Grazie alla generosità dei cittadini sono state realizzate altrettante 'calze della Befana' da donare loro. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione dei volontari della Misericordia che hanno provveduto a confezionarle.

Martedì sono state consegnate negli uffici del Servizio Socio Assistenziale dell’Asl che si occuperà della distribuzione. Presenti l’assessore Luca Novelli, la responsabile del servizio Anna Maria Avonto e la governatrice della Misericordia Eleonora Mazzucco.

«L'ennesima iniziativa che dimostra il buon cuore dei Cittadini di Casale Monferrato e la sensibilità nei confronti dei meno fortunati - ha commentato l'Assessore Luca Novelli - Ancora una volta le nostre associazioni di volontariato e il nostro territorio hanno dimostrato di saper fare rete per riuscire a raggiungere obiettivi comuni».

«A nome di Misericordia Casale - ha detto Mazzucco - devo ringraziare il Comune di Casale Monferrato, don Franco Zuccarelli per aver messo a disposizione i locali dell'orario di Sant'Ilario come punto di raccolta, la cittadinanza e tutti coloro che hanno prontamente risposto con grande generosità e sensibilità per contribuire alla realizzazione dell'iniziativa».