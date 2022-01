In Piemonte stop fino al 20

TORINO - La sospensione dal 5 al 9 gennaio si allunga. Tutti i campionati regionali, dalla C Gold alla Promozione maschile, quelli femminili e le categorie giovanili sono stati fermati per altri dieci giorni.

Una decisione che il consiglio direttivo della Federbasket Piemonte ha preso nella riunione straordinaria convocata dal presidente Mastromarco per valutare le misure più opportune alla luce del crescente numero di positività anche nelle squadre.

Lo stop sarà fino al 20 gennaio. La C Gold salterà la penutlima e l'ultima di andata e ripartirà con il primo turno del girone di ritorno: per Junior Casale lo scontro al vertice con Collegno, venerdì 21, per Serravalle Tre Colli l'impegno casalingo, sabato 22, con la rivelazione Bea Chieri. I due turni saltati saranno recuperati al termine della regular season.

Anche la D ripartirà dal weekend del 21 - 23 gennaio, penultimo atto, e le partite non giocate saranno fissate a inizio febbraio.

Stesse disposizioni per la Promozione e per tutti i campionati giovanili maschili e femminili, e per B, C e Promozione femminile