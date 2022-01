Domenica a Casale il primo Mercatino dell'Antiquariato dell'anno

CASALE - Domenica 9 gennaio ritorna il Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato. Questa prima edizione del 2022 si svolgerà infatti regolarmente al Mercato Pavia in piazza Castello e sono già numerose le richieste di partecipazione da parte di espositori di tutto il Nord Italia.

Le nuove misure anti Covid richiederanno il constante monitoraggio del numero dei visitatori all’ingresso, che sarà obbligatorio da piazza Castello (uscita da via Margherita Paleologo), in modo da contingentare l’entrata in caso di assembramento. Così come era stato fatto per diverse edizioni del 2020 e 2021, i conteggi all’entrata saranno effettuati dai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale che vigileranno anche sull’obbligo della mascherina all’interno dell’esposizione. Il Mercatino sarà aperto al pubblico dalle ore 8.30 fino alle 17.

Insieme all’antiquariato torna anche il Farmer Market, il mercatino dei prodotti monferrini a Km zero, proprio per permettere un maggiore controllo sull’affluenza tornerà all’interno del mercato Pavia. Abbinato all’Antiquariato anche l’iniziativa del Comune Casale Città Aperta permette di visitare gratuitamente i principali monumenti della città.