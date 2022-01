Stop all'Eternit Bis: per Covid rimandata l'udienza di oggi

NOVARA - La nuova ondata di contagi da Covid-19 non sembra rallentare e a risentirne, tra gli altri, sono anche gli organi della giustizia. L'udienza di oggi al processo Eternit Bis - procedimento penale iniziato il luglio scorso e che vede come imputato il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, accusato di omicidio volontario di 392 vittime - è stata infatti rimandata a lunedì prossimo, 17 gennaio.

Il motivo principale è stata la mancata presenza di uno dei giudici popolari della Corte d'Assise di Novara, attualmente in quarantena per contatto con un positivo. Non era presente neanche uno dei consulenti di parte civile, il dottor Edoardo Bai, che avrebbe dovuto sottoporsi proprio oggi al controesame della difesa.

I consulenti, sempre di parte civile, che avrebbero dovuto essere ascoltati in mattinata convoleranno nell'udienza della prossima settimana. Attesi nuovamente al banco saranno i tecnici Pietro Gino Barbieri, Mauro Papotti e Bai, a cui si aggiungerà anche la dottoressa Irma Dianzani, consulente del Pm. Sono tutti ancora in attesa del controesame della difesa. Verrà inoltre, sempre lunedì prossimo, presa una decisione sul proseguo delle future udienze, messo in discussione dall'emergenza sanitaria che potrebbe essere causa di ulteriori rallentamenti sul calendario, e su un eventuale stop temporaneo del procedimento penale in attesa di miglioramenti.