Casale: i positivi al Covid sono più di 900

CASALE - Sono ben 913 i cittadini di Casale attualmente positivi al Covid-19. Il dato, che equivale a 27.07 casalesi ogni 1000, è stato pubblicato ieri nel tardo pomeriggio dalla Regione Piemonte attraverso l'Unità di Crisi.

Per quanto riguarda gli altri centri-zona della provincia, a Valenza i positivi sono 679 (36.44/1000), ad Alessandria 2947 (31.47/1000), a Tortona 801 (29.35/1000), a Novi Ligure 890 (31.46/1000), ad Acqui Terme 304 (15.51/1000), a Ovada 340 (30.09/1000). Casale, per quanto numericamente sia il secondo dato più rilevante, in considerazione che è anche la seconda città più popolata della provincia, riporta una proporzione migliore di diversi altri centri-zona, peggiore solamente di quella di Acqui Terme.

Per quanto riguarda gli altri comuni del comprensorio di Casale, 133 positivi a Trino (18.92/1000), 104 a Moncalvo (36.35/1000), 171 a San Salvatore (40.60/1000).