La serie B si ferma per due turni. Acqui aggiunge Bondarenko

ACQUI - Si ferma anche la serie B di pallavolo. Troppe le richieste di non giocare, ben 149 le gare saltate solo nell'ultimo turno, tra B maschile e B1 e B2 femminile, coinvolte anche tre delle quattro formazioni della provincia (Novi, Arredo Frigo Valnegri Acqui e Euromac Mix Casale), mentre la Bollente ha giocato e vinto.

La Federvolley ha optato per il rinvio del 12° e 13° turno, primo e secondo di ritorno, programmati per il 15 e 16 e per il 22 e 23 gennaio. Nello stesso periodo sospese anche le amichevoli e i tornei. Non gli allenamenti, che potranno proseguire, sempre nel rispetto dei protocolli. Il 29, salvo altre variazioni, si ripartirà con le gare del terzo turno.

La Bollente, vittoria da primo posto Battuto (3/0) Alto Canavese. Grande prova del baby Lorenzo Passo

Ancora da definire quando saranno recuperate le due giornate, possibile anche alla fine della stagione regolare. Il 19 gennaio è già programmata una riunione di tutti gli organi decisionali della federazione per monitorare la situazione e adottare eventuali altri provvedimenti. Fin da ora, però, confermate promozioni e retrocessioni.

Anche il comitato regionale, che si riunirà lunedì, potrebbe deliberare un ulteriore slittamento della ripresa, fissata, ad oggi, per il 22 e 23 gennaio.

Una schiacciatrice per Acqui

Per la corsa alla salvezza in B1, lunga 13 gare, Arredo Frigo Valnegri Acqui aggiunge un elemento.

Già in gruppo Vera Bondarenko, schiacciatrice classe 2002, che ha disputato la prima parte della stagione in A2, al Sassuolo, prelevata dall'Anderlini Modena. La giocatrice ha scelto di fare un passo indietro, scegliendo la B1, con più spazio e opportunità per crescere.

Finalmente, dopo tre settimane, il resto della rosa si è negativizzato e Marenco ha tutte a disposizione.