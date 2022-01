Sarà Gad Lerner a tenere l'orazione ufficiale per la Banda Tom 2022

CASALE - A un anno esatto dalla più discussa cerimonia della Banda Tom che la storia casalese ricordi (la cui coda polemica aveva coinvolto, tre mesi più tardi, pure il XXV Aprile), in Monferrato si tornerà a commemorare il più efferato crimine avvenuto per mano nazifascista nel Casalese durante la Liberazione.

L’anniversario, il settantasettesimo, è domani. La cerimonia tuttavia sarà una settimana dopo, sabato 22 gennaio. Per via della pandemia il programma sarà limitato. Come l’anno scorso niente corteo ma, quantomeno, tornerà l’orazione ufficiale, un onore che spetterà al giornalista Gad Lerner, sempre molto attivo sui temi della Resistenza e da anni monferrino d’adozione.

