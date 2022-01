Vignale in danza: al lavoro per l'edizione 2022

LA MANIFESTAZIONE - Il borgo del Monferrato è nuovamente pronto a diventare capitale della danza, grazie alla rete che si viene a creare fra il Comune, le istituzioni e le associazioni impegnate nel promuoverla. "Stiamo lavorando per riportare la Danza in questo borgo monferrino che dal 1978 ha ospitato festival internazionali sotto diverse direzioni artistiche e ha visto esibirsi ballerini di fama mondiale - spiega lo staff di Vignale In Danza - In questa nuova edizione potrai assistere ad un susseguirsi di momenti di formazione e spettacolo".