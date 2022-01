Al Municipale la danza di 'Graces' inaugura la stagione teatrale 2022

CASALE - Sarà 'Graces' ad inaugurare il palco del Teatro Municipale per questa stagione 2022. Appuntamento domani, domenica 16 gennaio, a partire dalle 21, con uno spettacolo di danza, coreografato e interpretato da Silvia Gribaudi insieme a Siro Guglielmi, Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo.

Si tratta di un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. Negli ultimi 10 anni la Gribaudi - già premio Danza&Danza 2019 - si è interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo. Tutto questo e molto altro saranno i temi affrontati sulla scena, per un'unica imperdibile serata.

Ancora disponibili gli ultimi biglietti sia online, sia presso i punti vendita aderenti o presentandosi al botteghino del Teatro da mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 14 euro per il biglietto intero, 10 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Lo spettacolo non è inserito nell'abbonamento valido per la stagione teatrale 2022. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.