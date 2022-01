Festa Novipiù. Derby vinto e final eight

CASALE MONFERRATO - Novipiù si prende il derby con Torino (76-72) e conquista l’accesso alle final eight di Coppa Italia. Un successo che conferma la qualità della squadra di coach Andrea Valentini (oggi in un inedita canotta giallorossa) che sale al quarto posto e a marzo sfiderà Scafati, capolista del girone rosso.

Casale si porta sul +20 e poi subisce la rimonta di Torino. Decide una tripla di Matteo Formenti allo scadere.

La partita

Jbm con inedita canotta giallorossa e il casalese Edoardo Casalone sulla panchina ospite (per lui caloroso applauso al momento delle presentazioni). Casale esce forte dai blocchi e piazza un 10-2 in 3’ con Martinoni (7 punti). Parziale comandato dalla Jbm che chiude al 10’ sul 26-17. Altro strappo Jbm (8-0) in avvio di secondo periodo: la tripla di Fabio Valentini dà ai giallorossi il +20 (37-17) al 14’. Ma Torino è viva e con un 9-0 dall’arco dimezza il gap a metà frazione (40-29). Alla fine il parziale finisce pari a 16 e si va al riposo con la Jbm avanti di 9 sul 42-33.

Esce meglio dall’intervallo Casale che piazza un 5-0 per il +14 (47-33). Ma Torino sale di intensità con la difesa e prima si avvicina con la schiacciata di Scott (50-44) a metà frazione e poi con la tripla di Landi arriva anche il -2 (50-48). Il derby si accende e la temperatura sul parquet sale decisamente. Nel finale di frazione Casale (in panchina Fabio Valentini per crampi) riparte e tiene la testa al 30’ sul +7 (59-52). Doppio tecnico a Pagani e Luca Valentini in avvio di ultimo periodo. Torino ancora minacciosa sul -2 (61-59).

La partita è una battaglia. Tecnico a Toscano per proteste. Casale resta avanti ed entra nella volata finale con un prezioso +9 (70-61). Ma Torino ha altre idee. Un gioco da quattro punti di Alibegovic e uno da tre di Landi rimettono tutto in discussione (-1 70-69) a 1’ dalla sirena. E qui scoppiano i fuochi d’artificio. Tripla Alibegovic del pari a quota 72. Tripla Formenti del 75-72 a 19” dalla sirena. Dopo il time out la tripla Landi si spegne sul ferro, come le speranze di Torino.



Il tema

Il derby vale la final eight di Coppa Italia e anche la supremazia regionale nel campionato A2. Casale vince la partita con merito e conquista entrambi i traguardi. Per una squadra che ha già ottenuto la partecipazione alla SuperCoppa, la conferma di una stagione di altissimo livello. Il campionato continua, manel il week end dall’11 al 13 marzo la formazione di Valentini si giocherà ciò che si è meritata sul campo. Avversario Scafati

Le voci

Andrea Valentini cede al suo vice Stefano Comazzi, torinese ed ex Torino, la parola in sala stampa. “La qualificazione alla final eight è un risultato molto importante per noi, come il quarto posto in classifica, del tutto inaspettato alla vigilia. Per questo credo che vada un ringraziamento alla società, alla squadra e a tutti quelli che quotidianamente lavorano nel club”.

Il tecnico della Reale Mutua Edoardo Casalone vive un misto di sensazioni: l’amarezza della sconfitta e la soddisfazione per l’accoglienza avuta nel suo ritorno a Casale. “Casale ha vinto con grande merito la partita. Io mi tengo stretto la voglia della squadra di rientrare in una gara che, ad un certo punto, ci ha visto essere sotto di 20 punti. La serie di sconfitte? Non mi preoccupa. Voglio aiutare Torino a vincere. Il ritorno a Casale? L’applauso iniziale del pubblico non me lo aspettavo e me lo ricorderò per sempre”.



I numeri

Finale: 76-72

Parziali: 26-17, 42-33, 59-52.

Quintetti: Casale con L. Valentini, Williams, Sarto, Okeke, Martinoni. Torino con Davis, Alibegovic, De Vico, Landi, Scott.

Punti: Martinoni 17 (Casale); Alibegovic 20 (Torino).

Rimbalzi: F. Valentini e Okeke 6 (Casale), Scott 11 (Torino).

Assist: Williams 7 (Casale), Davis 7 (Torino).

Mvp: Martinoni (Casale).