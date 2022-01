Addio ad Adriana Massa, volto storico della sinistra casalese

CASALE - Mondo politico monferrino in lutto per la morte di Adriana Massa, 63 anni. Fatale un improvviso malore. La donna, ex funzionaria Inps, era componente del direttivo Novacoop. Lunga la sua militanza nella sinistra cittadina: Pc, Pds, Ds, Sel e Sinistra Italiana. Nel 2019 era in lista per Casale Cuore del Monferrato.

Era stata nel cda dell'Ente Manifestazione, presidente della Consulta Femminile e membro della Consulta per la pace.