Cammini DiVini a Ceresole per la tradizionale ciaspolata di gennaio

CERESOLE REALE (To) - Ritorna anche per quest'anno l'escursione sulla neve organizzata da Cammini DiVini. Appuntamento sabato, 22 gennaio, a Ceresole Reale per una camminata sulle ciaspole alla scoperta del Parco Nazionale Gran Paradiso. L’evento è organizzato in collaborazione con la guida locale Alessandra Masino, che farà da accompagnatrice lungo l’intero percorso.

Dal punto di ritrovo presso il rifugio La Lanterna del Duca, dove sarà anche possibile noleggiare le ciaspole, ci si sposterà in auto fino al punto di partenza dell'escursione vera e propria. Il ritrovo a Ceresole è fissato per le 9.45, mentre per coloro che partono dal Monferrato l’appuntamento sarà a Crescentino (zona Piscina Comunale in Via Teodoro Peruzia 10) alle 7.45. Si partirà alle 8 con le proprie autovetture. L’escursione terminerà verso le 13.30, con possibilità di pranzo presso il rifugio Muzio.

Il costo di partecipazione è di 13 euro a persona. 5 euro invece per il noleggio giornaliero delle racchette da neve. Sarà inoltre necessario essere muniti di scarponcini compatibili con l'uso delle ciaspole. La prenotazione è obbligatoria contattando entro domani alle 12 Augusto Cavallo al numero 339 4188277.