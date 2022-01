Protocollo per i dilettanti: c'è il via libera di Ministero e Cts

ALESSANDRIA - Il "Return to play" è operartivo.

Il via libera è arrivato dal Ministero della salute, con una nota a firma del direttore generale, Giovanni Rizza, che rende applicabile il protocollo diffuso dieci giorni fa dalla Federazione medico sportiva italiana e poi sospeso in attesa della valutazione e della approvazione.

Che è arrivata in mattinata: non più 30 giorni di attesa dalla guarigione dal covid per atleti dilettanti, in tutte le discipline, ma 7 giorni per gli Under 40 e 14 per gli Over 40.

Oltre alla visita medica effettuata da uno specialista in medicina dello sport, e nei centri medici autorizzati, per chi ha meno di 40 anni sono necessari un elettrocardiogramma basale e un test da sforzo con monitoraggio elettrocardiografico continuo, mentre per gli Over 40, oltre all'ecg è richiesto un test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico.

Una volta acquisita l'attestazione di "ritorno all'attività", l'atleta può riprendere, sempre sotto il controllo del responsabile sanitario della società sportiva per il quale è tesserato.

Questo protocollo aiuta il ritorno alla normalità per allenamenti e campionati, che tutte le federazioni, anche in regione, hanno posticipato di due o tre settimane.