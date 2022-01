Banda Tom: il programma della cerimonia di sabato a Casale

CASALE - Quella di sabato 22 a Casale sarà una mattinata interamente dedicata alla commemorazione della Banda Tom, a 77 anni dal tragico eccidio.

Il programma comincerà alle 10 quando in Duomo verrà celebrata la messa di suffragio. Si proseguirà quindi al Castello del Monferrato dove - in Sala Marescalchi - alle 10.45 interverranno il sindaco Federico Riboldi, Andrea Testa e Carla Gagliardini in rappresentanza del Comitato unitario antifascista e dell'Anpi, anticipando l'orazione ufficiale: a tenerla però non sarà - come annunciato qualche giorno fa - il giornalista Gad Lerner, ma lo storico monferrino Sergio Favretto.

Al termine, come da tradizione, i partecipanti si sposteranno alla Cittadella per la deposizione delle corone alle lapidi dei 13 caduti della Banda e del partigiano Gaetano Molo.