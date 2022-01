Casale aggiunge: Guerci e Darini

CASALE - In campo, per il momento, ancora non si va, perché anche la gara di domenica in casa del Ligorna è stata rinviata, ma il Casale continua la rivoluzione della rosa con altri due innesti.

Un gruppo, quello ora affidato a Giacomo Modica, molto cambiato rispetto a quello che ha iniziato la stagione con Marco Sesia.

Oggi due firme: tra i pali l'esperienza di Paolo Guerci, classe 1993, che conosce molto bene la categoria, a Sondrio nell'ultimo campionato e, anche, all'Arconatese. Guerci ha iniziato questa stagione con il Bra, 12 presenze (e 16 reti subite), ma da fine novembre è finito ai margini del gruppo e, ora, cerca una nuova ribalta con i nerostellati.

Per la difesa arriva, in prestito dal Siena, Matteo Darini (nella foto), 20 anni appena compiuti, cresciuto nel vivaio della Lazio e transitato anche per la Salernitana. In bianconero la prima annata tra i professionisti, una presenza contro il Gubbio (un minuto) e molta panchina. E la scelta di fare ancora esperienza in D.