Fornaro: "Il rincaro delle bollette è una emergenza nazionale"

ROMA - "Il rincaro delle bollette di gas e luce per famiglie e imprese è una emergenza nazionale che deve essere affrontata dal Governo con priorità assoluta. Sono necessarie risorse importanti da destinare nell'immediato per attutire gli effetti negativi degli aumenti e interventi per calmierare i prezzi evitando che qualcuno approfitti della situazione": il capogruppo di LeU alla Camera dei Deputati, Federico Fornaro, è categorico sull'emergenza rincari.

Rincari oltre il 300%: "Aziende non riapriranno dopo le feste" Confartigianato Imprese Piemonte lancia l'allarme: senza un intervento governativo gli artigiani (soprattutto piccoli) avranno bollette salatissime di energia e gas. Il rischio è non riaprire

Secondo il parlamentare alessandrino, "è urgente, poi, una politica comune energetica da parte dell'Unione Europea, sempre più un gigante economico dai piedi d'argilla proprio in relazione all'annosa questione della scarsità di materie prime e della dipendenza dagli approvvigionamenti dall'estero. Non c'è più tempo da perdere perché per troppe famiglie e aziende si è ampiamente oltrepassata la linea di sopportazione possibile degli aumenti".