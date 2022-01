Novipiù, positività nel gruppo squadra

CASALE MONFERRATO - "Emerse positività all'interno del gruppo squadra" della Novipiù Jbm.

La formula, ormai purtroppo nota in questo periodo, è quella riportata in una nota appena emessa dal club monferrino. Il giro di tamponi, effettuato oggi, ha evidenziato la presenza di alcuni positivi (il numero non è precisato).

Seguendo i protocolli il club comunica che "ripeterà i test nelle giornate di domani e domenica, quando i rossoblù sono impegnati (ore 17) in campionato al PalaEnergica contro Orzinuovi.