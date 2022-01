Nuove digital boards in arrivo al Leardi grazie a un finanziamento europeo

CASALE - Un nuovo importante finanziamento permetterà all’istituto Leardi di ampliare la strumentazione tecnologica e didattica nelle proprie aule: grazie ai fondi Pon (Programma Operativo Nazionale) ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale’ dell’Ue sarà quindi possibile procedere a una riqualificazione della dotazione digitale scolastica.

I fondi europei permetteranno dunque di acquistare schermi interattivi per un valore che supera i 60.000 euro complessivi: la somma permetterà di dotare tutti i laboratori che ancora ne sono sprovvisti di questi nuovi grandi monitor di ultima generazione, di almeno 65 pollici, touch screen, connessi direttamente a Internet e con un sistema audio integrato.

L’istituto casalese prevede anche la realizzazione di un Videowall per l’aula magna: un sistema di più schermi sincronizzati che permetteranno la proiezione di immagini e filmati e renderà possibili collegamenti efficaci durante le conferenze online che coinvolgono gli esperti esterni e i professionisti del settore del territorio; ma soprattutto permetterà agli alunni di lavorare in contemporanea su più schermi, aumentando il grado di interattività della didattica.

«I docenti e gli studenti potranno svolgere attività didattiche sempre più interattive impiegando materiali audiovisivi e multimediali, favorendo l’apprendimento dei discenti con strategie che sapranno mettere a frutto le loro attitudini – commenta la preside Nicoletta Berrone – La nuova dotazione tecnologica sarà così un ulteriore strumento per contrastare le ripercussioni dell’epidemia sull’apprendimento degli studenti. Anche in quei momenti in cui sarà necessario ricorrere alla Ddi (Didattica Digitale Integrata), avere mezzi digitali performanti e all’avanguardia permetterà di garantire un insegnamento di qualità ed efficace. ».