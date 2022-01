L'Aula Amianto presenta il nuovo progetto per il 2022

CASALE - Si chiama '2A: Amianto/Ambiente', è il nuovo progetto per il 2022 dell'aula Amianto/Asbesto che verrà presentato mercoledì 26 gennaio all'Istituto Balbo di Casale. L'occasione avverrà in contemporanea con la cerimonia di consegna della targa speciale, consegnata dal quotidiano La Stampa, del Premio Ambientalista dell'Anno, intitolato alla casalese Luisa Minazzi.

L'evento si terrà in presenza dalle 11 alle 13 e sarà anche possibile seguirne la diretta streaming collegandosi dalla pagina Facebook dell'aula. Un appuntamento che si inserisce nel calendario già fitto di attività del programma Connessioni Prossime, rassegna promossa dalla rete ScuoleInsieme cittadina. Un'occasione dunque per inaugurare un nuovo ciclo d'incontri per questo 2022.

Saranno numerosi gli interventi durante la mattinata. Attesi Giuliana Busto e Maria Assunta Prato, per Afeva, ma anche il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, Silvana Mossano che si occuperà di raccontare gli ultimi sviluppi del processo Eternit Bis e Federica Grosso e Marinella Bertolotti, specialiste sugli studi legati al mesotelioma.