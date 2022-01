Lavori alla rete idrica: per 3 giorni corso Manacorda diventa a senso unico

CASALE – A partire dalle 8 di domani, lunedì 24, sarà istituito il senso unico di marcia in corso Manacorda a Casale per permettere la sostituzione della rete dell’acquedotto da parte di Am+.

Nello specifico, dalle ore 8 alle ore 17.30 delle giornate di lunedì 24, mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio (e comunque fino al termine dei lavori), sarà in vigore il senso unico di marcia nel tratto da piazza Medaglie d’oro (Scuola Martiri della Libertà) in direzione di via Sant’Anna / piazza Castello.

Sarà garantito solo il passaggio in senso opposto (con direzione piazza Medaglie d’oro), a mezzi di soccorso, forze di polizia, traffico pesante e mezzi di trasporto pubblico locale.