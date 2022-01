Esce di strada in tangenziale: illeso il guidatore

CASALE - Incidente spettacolare ma fortunatamente senza conseguenza per le persone questa mattina alle 11 nella tangenziale di Casale, nel tratto che dall'aeroporto conduce al casello dell'A26. Un'automobile è uscita di strada ribaltandosi fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti per la messa in sicurezza i Vigili del Fuoco di Casale e la Polizia Locale. Illesa la persona alla guida dell'auto.