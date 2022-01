«L'ultima sfida» per Daniela Degiovanni: sarà il nuovo direttore alla Cdr

CASALE - Sarà la dottoressa Daniela Degiovanni il nuovo direttore sanitario di Ospitalità Cdr, il ricovero per anziani di Casale. L'incarico avrà inizio da martedì 1 febbraio.

«Ho accettato l'ultima sfida professionale della mia vita - spiega - Un po' di follia ci vuole per dare concretezza ai sogni». La Degiovanni si è specializzata in Oncologia all'Università degli Studi di Genova e nel 2009 ha conseguito un Master di II livello in Cure Palliative presso quella di Torino. Dal 1996 è direttore scientifico di Vitas, l’organizzazione di volontariato per l’assistenza domiciliare e in Hospice ai malati di cancro e patologie degenerative in fase avanzata o terminale, e alle loro famiglie. Dall'anno scorso ne è anche vicepresidente.

«L’obiettivo è evitare la solitudine delle persone anziane, soprattutto quelle con deficit cognitivi, che spesso sono isolate e abbandonate. Non dobbiamo mai dimenticare che le malattie colpiscono il corpo, non le emozioni, che restano tali».