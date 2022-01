Stasera protagoniste le interrogazioni in consiglio comunale a Casale

CASALE – Il consiglio comunale di Casale – dopo la pausa natalizia – tornerà a riunirsi questa sera, sempre alle 21 e sempre in modalità mista, con la possibilità per i consiglieri che vorranno di partecipare da remoto e non da Palazzo San Giorgio.

«Dopo la pausa - ha spiegato il Presidente Fiorenzo Pivetta – riprendono i lavori assembleari con una seduta dedicata in massima parte alle interrogazioni e mozioni di iniziativa consiliare, la discussione delle quali spesso è stata rinviata per lasciare spazio alle proposte di deliberazione».

La diretta del Consiglio sarà comunque trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.