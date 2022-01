PalaEnergica: nessun dietrofront dall'amministrazione

CASALE - C’era attesa, dopo mesi di polemiche, per la trattazione in consiglio comunale a Casale della mozione del Pd in cui si chiedeva all’amministrazione un passo indietro sul naming commerciale (temporaneo) del palazzetto dello sport Paolo Ferraris.

L’attesa, mercoledì sera, non è stata disattesa e la discussione ha occupato più di metà seduta, oltre due ore di dibattito in cui la maggior parte dei consiglieri ha voluto prendere la parola.

L’amministrazione del sindaco Federico Riboldi, come prevedibile, ha scelto di non fare il richiesto (anche da Ritrovare Casale) dietrofront al termine di una sequela di botta e risposta che si sono allargati anche all’agire stesso dell’azienda alle prese con la crisi energetica e al rincaro delle bollette. «Nessuno ha mai parlato di cambiare nome al palazzetto, bugie ripetute che diventano verità. Con il presidente di Energica Paolo Secco abbiamo presentato varie iniziative per ricordare Paolo Ferraris, tutte rifiutate» ha spiegato il sindaco risentito per la lettera inviata dal comitato sorto nelle scorse settimane al Consiglio Comunale ed elencando altri casi di naming commerciale in Italia per gli impianti sportivi.

