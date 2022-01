L'Aula Amianto? «Ora vogliamo parlare anche di ambiente»

CASALE - Ripartire. È questa la parola d'ordine del nuovo progetto dell’Aula Amianto/Asbesto all’Istituto Balbo per il 2022. Si chiamerà ‘2a: Amianto e Ambiente’ e rientra nell’ambito del ciclo d'incontri di Connessioni Prossime, realizzato dalla rete ScuoleInsieme. Una ripartenza però che non arriva solo dall'esperienza della pandemia, ma anche dal desiderio di ampliare gli orizzonti di una realtà unica nel suo genere come quella dell'aula.

«Ripartire significa che l'Aula Amianto in questi anni non è stata zitta: abbiamo trasformato le nostre energie in nuove risorse proprio per permettere che anche in pandemia ci fossero degli strumenti - spiega la docente Adriana Canepa, referente del progetto e della rete ScuoleInsieme - È però riniziato il corso dei ragazzi tutor nella speranza di ricominciare con le visite guidate a marzo/aprile. Vogliamo inoltre aggiornare l’offerta dell’aula approfondendo alcuni aspetti tematici e coinvolgendo i ragazzi direttamente in questo processo». Dei tanti temi in particolare si cercherà di approfondire gli aspetti legati alle bonifiche, alla giustizia (con gli aggiornamenti costanti dal processo Eternit Bis) e alla ricerca in ambito sanitario.

L’iniziativa è stata presentata lo scorso mercoledì, 26 gennaio. Hanno partecipato all’incontro numerosi esperti tra cui il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, la giornalista Silvana Mossano che si è occupata di raccontare gli ultimi sviluppi dall’aula di tribunale, Federica Grosso e Marinella Bertolotti, specialiste negli studi legati al mesotelioma. Durante l’evento è stata sottolineata anche l’esigenza di ampliare il raggio d’azione dell’Aula Amianto: «L’idea è coniugare un passato che lega la storia di Casale all’amianto a una prospettiva futura di cura dell’ambiente in generale» hanno sottolineato i rappresentanti degli Istituti casalesi presenti all’evento, il dirigente scolastico del Balbo Riccardo Calvo e i docenti Marinella Saini (Sobrero) e Carlo Berrone (Leardi).