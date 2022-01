Covid, altri 1.102 guariti in provincia

ALESSANDRIA - Tre morti, 509 nuovi contagi, ma anche 1.102 guariti. E' questo il bilancio sul Covid in provincia di Alessandria che emerge dal bollettino diramato poco fa dall'Unità di crisi regionale.

Contagi

In Piemonte, sono 6.241 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5.167 dopo test antigenico), pari al 9% di 69.607 tamponi eseguiti, di cui 62.925 antigenici. Dei 6.241 nuovi casi gli asintomatici sono 5.339 (85,5%).

Il totale dei casi positivi diventa 877.892, così suddivisi su base provinciale: 71.634 Alessandria (509 più di ieri), 40.344 Asti, 33.524 Biella, 120.773 Cuneo, 67.760 Novara, 462.675 Torino, 31.068 Vercelli, 31.769 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.289 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.056 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri

In regione, i ricoverati in terapia intensiva sono 127 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.111 (+28 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 138.003. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.294.418 (+69.607 rispetto a ieri).

Decessi

Sale a 12.601 i decessi complessivi in Piemonte a causa del Covid. Sono 18 quelli registrati oggi. Complessivamente: 1.659 Alessandria (3 in più di ieri), 768 Asti, 479 Biella, 1.554 Cuneo, 1.018 Novara, 6.015 Torino, 580 Vercelli, 406 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 122 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

Il numero complessivo dei guariti arriva a 725.050 (+14.497 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 61.374 Alessandria (+ 1.102), 35.101 Asti, 27.326 Biella, 102.450 Cuneo, 59.424 Novara, 378.155 Torino, 25.723 Vercelli, 27.457 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.698 extraregione e 5.342 in fase di definizione.