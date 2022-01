Uffici comunali? Per accedere, da domani, è obbligatorio il Green Pass

CASALE - Con l'entrata in vigore del decreto legge del 7 gennaio scorso a partire da domani, 1° febbraio, anche per entrare in qualsiasi ufficio pubblico, compresi quelli del Comune di Casale, ogni utente dovrà esibire il green pass base o le relative certificazioni. Chi non ne fosse in possesso, non potrà accedere.

Inoltre, è già in vigore l’obbligo di Green Pass rafforzato (ottenibile con vaccinazione o guarigione) per accedere ai luoghi della cultura come la Biblioteca Civica ‘Giovanni Canna’, la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi ‘Emanuele Luzzati’, il Museo Civico e la Gipsoteca ‘Leonardo Bistolfi’ e il teatro Municipale.