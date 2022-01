Un volume 'a pedali': è questa la nuova opera del casalese Mario Ginevro

CASALE - Si chiama ‘Senza rotelle. Piccolo manuale (illustrato) della bici’ il nuovo volume pubblicato dalla casa editrice Scritturapura, piccola realtà nata tra le colline del Monferrato e attiva a Torino e Asti. L’autore è il casalese Mario Ginevro e il libro è inserito nella collana Sport & benessere.

Contiene numerose informazioni sull’arte della bici, le parti che compongono 'l’attrezzo', i tipi di bicicletta e di ciclista, insieme a qualche ricordo d’infanzia, storie di imprese sui pedali e attenzione all’ambiente. «Qualunque sia la sfida, dal fare la spesa all’andare in ufficio senza usare l’auto fino a conquistare una vetta o fare un’intera vacanza su due ruote, questo piccolo manuale scritto e illustrato da Mario Ginevro vuole fornire una mappa per trovare la strada verso una nuova dimensione, vivere splendide, e rispettose, esperienze sui pedali» recita infatti la sinossi in copertina.



(La copertina del libro)

Il monferrino Mario Ginevro vive a Torino, dove ha studiato Industrial Design al Politecnico. Si occupa di grafica e illustrazione, è appassionato di sport outdoor, ma soprattutto di ciclismo. Istruttore della Federazione Ciclistica Italiana, insegna alla squadra giovanile di triathlon Granbike. È tra i fondatori di Greentoso, associazione sportiva dilettantistica volta a sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.