Rosignano: «Nel 2021 sono stati 6000 i visitatori del borgo»

ROSIGNANO - Continua anche in Monferrato il trend di riscoperta turistica dei piccoli borghi. A dichiarare il bilancio più che positivo è stato il Comune di Rosignano che nell'ultimo anno ha accolto circa 6000 visitatori provenienti per lo più da fuori provincia (i sondaggi riferiscono principalmente di turisti dal Torinese e Milanese).

Numerose le attività con esito positivo del 2021, tra mostre temporanee, eventi enogastronomici e nuove proposte di visita come la 'Vetrina del Vino' o il 'Percorso dei Trifulau'. Ad arricchire il valore di Rosignano è stato anche l'ottenimento, sempre nell'ultimo anno, del riconoscimento della Bandiera Arancione da parte del Touring Club Italiano, marchio di qualità turistico-ambientale per i piccoli borghi eccellenti dell'entroterra. Si aggiunge anche la recente dichiarazione di Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco per la 'Cerca e cavatura del tartufo in Italia'.

I questionari somministrati all'Info Point danno anche risultati che fanno ben sperare: il visitatore tipo di Rosignano ha tra 41 e 65 anni e ha scoperto la piccola realtà monferrina attraverso il web, indice anche di una buona promozione tramite social. Positiva è anche la mediazione dell'associazione Castelli Aperti a cui il Comune già da anni ha aderito.