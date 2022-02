Amc: nel prossimo biennio la rete gas si amplia di 5 chilometri

CASALE - La rete di distribuzione del gas naturale si amplia: nel biennio 2022/2023 saranno infatti ben 5.310 i metri di nuove tubazioni posate da parte di Amc, la società partecipata del Comune di Casale, per un investimento che supererà i 2 milioni di euro.

Come ha spiegato il Gestore indipendente delle reti gas del gruppo Amc, Mario Farè, per la seconda metà del 2022 sono previste le estensioni della rete in via Orti e strada Asti per un importo di 245 mila euro e quella di Cantone Cavallino a Popolo per 1 milione 110 mila euro.

Per il 2023, invece, sono previsti i restanti 710 mila euro di investimento per l’estensione della rete a Cascine Rossi. Interventi che saranno realizzati attraverso tre distinti lotti che dovrebbero prevedere lavori della durata che vanno dai 4 mesi in via Orti fino ai 9 mesi a Casale Popolo, passando dai 6 mesi degli interventi del prossimo anno.