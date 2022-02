Casale: aizza i cani contro i carabinieri e li aggredisce. Arrestato.

CASALE – I militari cercavano di tranquillizzarlo, lui, in tutta risposta, ha probabilmente impartito un ordine ai suoi due cani che si sono avventati contro i Carabinieri. I militari sono rimasti feriti.

Il grave episodio oggi, all'ora di pranzo, a Casale.

I fatti iniziano quando un uomo vuole entrare - a tutti i costi - in un bar di piazza Mazzini. Il titolare, che con quella persona ha già avuto problemi in passato perché aveva provocato una rissa nel locale, non glielo permette. Visto che la situazione sta degenerando, l’esercente avverte i carabinieri che, giunti sul posto, tentano di far ragionare l'uomo, Giuseppe Vinciguerra, 36 anni, che impugna un cacciavite.

In tutta risposta, il 36enne, già nei guai lo scorso anno per maltrattamenti nei confronti di uno dei due animali, ha aizzato i cani contro i militari. Così, un pitbull e un molossoide si sono avventati sui carabinieri, morsicandoli in più punti e ferendoli entrambi. Durante il parapiglia Vinciguerra ha anche colpito con un pugno al volto il capo equipaggio.

Non senza difficoltà i due militari sono riusciti a immobilizzarlo. Ora è in stato di arresto. I carabinieri hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Uno di loro è ancora al Santo Spirito di Casale. I due animali sono stati presi in custodia dalla Polizia Locale che li ha affidati al canile.

Dopo l'accaduto il titolare del bar ha presentato denuncia nei confronti di Vinciguerra. Nel documento si fa riferimento anche a minacce ricevute nel corso dei mesi scorsi.