Lo sport monferrino piange, addio a Gianni Toselli

CASALE - Il mondo sportivo monferrino è in lutto. Ieri sera è mancato a 70 anni Gianni Toselli, ex arbitro e soprattutto conosciuto e apprezzato dirigente sportivo tra Fortitudo F.O. e Turricola Terruggia per il calcio, e Pgs Fortitudo Occimiano di pallavolo.

Mentre stava accompagnando due ragazzi della società di Terruggia all'allenamento che si sarebbe dovuto svolgere a Borgo San Martino, ha accusato un malore all'altezza di Santa Maria del Tempio quando ancora era alla guida.

I due giovani sono riusciti a fermare il mezzo ancora in corsa, ma quando sono arrivati i soccorsi non c'era più nulla da fare.