Casale: lo struzzo Totò incontra Rosita. Sarà amore tra i due?

CASALE - Una cerimonia in piena regola, lo sposo con un elegante papillon nero, la sposa con un candido velo bianco. Tutto abbastanza ordinario se non fosse che i protagonisti sono due struzzi. Il maschio, Totò, è diventato famosissimo nel Casalese dopo due raid, a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro, per le strade vicine. La femmina, Rosita (arrivata ieri da un allevamento di Spino d'Adda), il cui nome è stato sorteggiato proprio prima del loro incontro, è la compagna scelta da Mirko, il gestore del Melo Ranch, per attenuare l'esuberanza di Totò. Se tra i due sarà amore sarà il tempo a dirlo. Di certo per questo fanno il tifo tanti fan dello struzzo, una piccola delegazione dei quali era presente oggi all'evento tanto atteso.