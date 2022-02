Jbm, derby che brucia. Biella all’overtime

BIELLA - Brucia il derby per la Novipiù. Un derby a lungo dominato e che finisce, dopo un overtime, nella bacheca di Biella (88-84).

lla squadra di coach Andrea Valentini non basta un primo tempo perfetto, 16 punti di vantaggio, per arginare il ritorno tutto cuore dell’Edilnol.



La partita

Primo tempo stellare della Novipiù che prende il comando delle operazioni sin dalla palla a due. Contatto duro per Fabio Valentini che dopo soli 4’ deve lasciare il campo. Sono il fratello Luca Valentini e Sarto a suonare la carica in attacco per una Jbm che chiude sul 29-16 al 10’. Biella prova a reagire e trova canestri importanti da Davis e energia dalla panchina da Vincini. Casale continua a segnare tanto (7/16 dall’arco), approda all’intervallo oltre quota 50, per la Novipiù che però non riesce, dopo essere stata anche +16, a scrollarsi di dosso Biella (41-51 al 20’).

Biella prova ad iniziare la rimonta con un 5-0 in avvio che dimezza il gap sul 46-51. Casale si mette subito a posto e riparte mettendo di nuovo la doppia cifra di vantaggio tra sé e l’Edilnol che ha già 4 falli. Al 30’ Jbm avanti di 12 sul 54-66. Nuovo allungo sul +14 Casale (54-68). Hasbrouck tiene viva Biella con le sue triple. Tecnico (e quinto fallo) per Hill-Mais che deve lasciare il campo a metà frazione sul +8 Jbm (66-74). Biella tenta il pressing a tutto campo ed erode il vantaggio di Casale che spreca troppo. Due triple di Davis e di Pollone impattano il punteggio (79-79) a 15” dalla fine. Casale usa due time out ma non riesce con Williams e Martinoni a segnare. Si va all’overtime. L’inerzia però a questo punto è di Biella che si porta per la prima volta in vantaggio con un’altra tripla dello scatenato Pollone (86-81).

Per Casale segna solo Okeke. Biella con Davis realizza il +4 (88-84), Jbm tira tre volte dall’arco con Sarto ma non segna. Vince Biella, per Novipiù tanti rimpianti.



I numeri

Finale: 88-84 dts

Parziali: 16-29, 41-51, 54-66, 79-79.

Quintetti: Biella con Soviero, Pollone, Hasbrouck, Davis, Morgillo. Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Martinoni, Hill Mais.

Punti: Davis 20 (Biella), Okeke 16 (Casale).

Rimbalzi: Bianchi 10 (Biella), Okeke 8 (Casale).

Assist: Hasbrouck 4 (Biella), Williams 4 (Casale).

Mvp: Davis (Biella)