Trasporti. Pd: «L'amministrazione faccia gli interessi della comunità»

CASALE - Il Pd di Casale torna a tuonare sul tema trasporti, tema molto caro in particolare al segretario cittadino Johnny Zaffiro.

«Sul tema dei trasporti chiediamo all'amministrazione di intervenire in maniera risoluta, a fronte dall'esigenza di dare risposte alle richieste di mobilità della cittadinanza. Siamo infatti convinti che si possano favorire processi decisionali complessi, ed è per questo che chiediamo al sindaco di farsi portavoce e attore propositivo della richiesta dal basso di riportare Casale e il Monferrato nelle tratte ferroviarie attive, come peraltro altrove è avvenuto» dicono i dem.

Si fa riferimento al novembre del 2021 e alla conferenza stampa congiunta dei sindaci Federico Riboldi (Casale), Stefano Tonetti (Candia) e Marco Facchinotti (Mortara): «Il sindaco ha (aveva) comunicato ai giornalisti la sua promessa di presentare in Consiglio comunale una mozione a sostegno della riattivazione della linea Casale-Mortara. Di questa mozione non c'è traccia... Perso il 2021, possiamo e dobbiamo migliorare: noi mettiamo a disposizione l’impegno e le competenze per contrastare l’attuale isolamento di Casale e del Monferrato. Partiamo dunque da quell'impegno di fine 2021 e dai forti disagi registrati a fine anno per il taglio di alcuni treni tra Alessandria a Casale. Si faccia l’amministrazione portatrice dei giusti interessi e delle necessità della comunità e cominci con i passaggi opportuni (già indicati mesi fa senza ottenere alcuna risposta): chieda ad Afp di fare il suo lavoro e richiedere a Rfi le tracce per programmare gli orari dei treni in funzione della popolazione studentesca e dei pendolari e convochi il tavolo di confronto. A questo proposito, e in conclusione, ricordiamo lo stato dell’arte del capitolo “ripristino linee ferroviarie” all’insediamento della giunta Riboldi: un tavolo di lavoro comprendente Comuni, Province di Alessandria, Vercelli, Pavia, Università, Associazioni di pendolari e Sindacati di categoria aveva già ottenuto un grande risultato sia sulla linea Casale-Mortara che sulla Casale-Vercelli. Alcuni nodi rimanevano aperti, certo, ma era già stato firmato un protocollo d'intesa, un atto pubblico, un contratto con i cittadini che ad oggi è completamente disatteso dalla Regione Piemonte. Si batta i pugni su quel tavolo e si rappresenti Casale e lo si faccia in fretta».