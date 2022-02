Jbm e Santa Caterina. Canestri per l'arte

CASALE MONFERRATO – I canestri aiutano l'arte. Successo per l’asta benefica organizzata dalla Novipiù JB Monferrato in favore del restauro degli affreschi interni della cupola della chiesa barocca di Santa Caterina a Casale Monferrato. Dalla messa in vendita delle canotte city edition dei giocatori della Jbm sono stati raccolti 2057 euro.

Gioco di squadra

La soddisfazione di Jb Monferrato e Santa Caterina onlus, partner in questa iniziativa benefica. “Siamo felici del gioco di squadra che si è venuto a creare ed è stato fondamentale nel successo dell’iniziativa – esulta Marina Buzzi Pogliano, presidente dell'associazione Santa Caterina Onlus-. La cifra raccolta è la testimonianza di come arte e sport possano condividere obiettivi, a reciproco vantaggio, e pensare alla valorizzazione del patrimonio culturale presente sul nostro territorio. Siamo certi che iniziative come queste possano rafforzare il rapporto tra la nostra Associazione e la Novipiù JB Monferrato, ma, allo stesso tempo, siano d’esempio per altre fondamentali collaborazioni con enti e realtà casalesi”.

Sul fronte Jbm le parole dell’amministratore delegato Savino Vurchio che è stato uno dei promotori dell’iniziativa. “La cifra raccolta in favore di Santa Caterina ci riempie d’orgoglio. Il nostro club è sempre in prima linea nei progetti di charity ed aver contribuito al progetto che porterà al restauro degli affreschi di una bellezza della nostra città è stupendo. Un ringraziamento ai nostri tifosi, che hanno partecipato con grande entusiasmo a quest’evento”