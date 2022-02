Ansia per l’ex Casale Gora Camara

PESARO – Preoccupazione per Gora Camara.

Il centro senegalese di formazione italiana, che ha giocato due stagioni a Casale Monferrato (A2 tra Junior e Jbm), attualmente sotto contratto con la Carpegna Prosciutto Pesaro, “è stato temporaneamente sospeso dall’attività agonistica della prima squadra per approfondimenti diagnostici e terapie specifiche dovute a una problematica circolatoria periferica”.



La nota della società marchigiana (rivale della Bertram in A) precisa che “il giocatore sta svolgendo lavoro differenziato concordato tra staff tecnico e staff sanitario e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. A Gora, un ragazzo che si è fatto apprezzare nelle due stagioni passate a Casale Monferrato anche per le sue doti umane, l’augurio di un pronto ritorno in campo.