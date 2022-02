Al Municipale arriva la tragedia greca: in scena le Troiane di Euripide

CASALE - Continuano gli appuntamenti della stagione teatrale 2022 al Municipale, questa settimana con un doppio appuntamento dedicato alle 'Troiane' di Euripide.

In scena mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio alle 21 un adattamento della famosa opera del drammaturgo greco, interpretata da Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Federica Fracassi, Francesca Porrini, Alessia Spinelli. La regia è di Andrea Chiodi dal Centro teatrale Bresciano. «Partiamo da Troiane di Euripide per interrogarci sul senso del tragico, sul senso del male che entra nella nostra vita, nelle nostre case» spiega Chiodi.

I biglietti sono ancora disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/troiane/169307 o nei punti vendita vivaticket. Il botteghino a teatro aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.