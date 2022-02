Doppio Russo, la Luese Cristo riparte bene

Gol, emozioni, pronostici rispettati ma anche sorprese difficili da pronosticare alla vigilia. Quella che è andata in scena è stata una domenica ricchissima di spunti: riviviamola passando in rassegna le varie categorie.

In serie D, dopo il pari del Derthona di ieri, arriva una sconfitta - la seconda consecutiva - per il Casale di Giacomo Modica: mercoledì si era rivelata indigesta l'Imperia, oggi è stato il turno della Sanremese, corsara 3-1 al Natal Palli. Inutile la rete della bandiera, messa a segno da Forte su rigore.

Hsl, reti bianche a Borgosesia Primo tempo pacato, ripresa per cuori forti, ma il risultato non si sblocca: mercoledì il derby al 'Coppi'.

Eccellenza: male il Castellazzo, battuto 1-0 in casa dal Vanchiglia dopo una gara davvero sfortunata, non bene l'Acqui, costretto allo 0-0 all'Ottolenghi da un Pinerolo ridotto in dieci. Di Viscomi la chance migliore, Merlo recrimina, ma la vetta della classifica resta comunque vicina.

In Promozione, una doppietta di Gigi Russo lancia la Luese, corsara a Mirafiori. La capolista di Adamo vince 2-0 e tiene a distanza le inseguitrici. Colpo grosso di PastorStay, che regola 2-1 la Novese nel derby, pari al Cattaneo tra Asca e Ovadese, mentre un grande Lele Boscaro trascina la Valenzana Mado. Esulta la Gaviese, 2-0 sul terreno dell'Arquatese.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, il Felizzano pareggia 0-0 a San Salvatore con il Monferrato (lo Spartak si avvicina), mentre Yassin El Amraoui è l'uomo copertina della Capriatese, 3-0 ai danni del San Giuliano. Fulvius senza fortuna a Costigliole, 'segno x' e quattro gol in Cassano-Don Bosco Asti.

Seconda Categoria: Atletico Acqui, 1-0 contro la Bevingros, e Frugarolo (3-2 all'ultimo respiro contro il Libarna, decide Rossini) restano appaiate in vetta. La Viguzzolese piega 1-0 la Castelnovese in una classica sempre ricca di fascino, dilagano Sale e Predosa. Chiusura dedicata alla Terza, dove il Garbagna supera a sorpresa la Vignolese, mentre Lobbi e Boys Calcio ottengono pesanti affermazioni esterne.