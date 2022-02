I complimenti al Casale, i punti alla Sanremese

CASALE - I complimenti della Sanremese sono sinceri, anche se è facile farli dopo un successo.

Perché la seconda della classe passa in casa del Casale, 3-1 tutto nella ripresa, ed elogia i padroni di casa, che di tante belle parole poco se ne fanno, perché non riescono a muovere la classifica, secondo stop in quattro giorni, quando ne mancano tre al derby in casa di Hsl.

Prestazione completamente diversa rispetto ad Imperia, già nel primo tempo i nerostellati convincono, ma non finalizzano. Lo fanno gli ospiti al 7' della ripresa, con Anastasia e raddoppiano al 13' con Valagussa. Potrebbe essere un uno - due da tagliare le gambe, ma il Casale reagisce, gioca, costruisce e conquista un rigore al 29', che Forte trasforma.

La gara è riaperta, gli uomini di Modica ci credono, ma non riescono a completare la rimonta e al 3' di recupero Vita chiude i conti, 3-1 pesante per il gioco espresso.