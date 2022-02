I padroni sono troppo maleducati. Gli Amici del Po chiudono l'area cani

CASALE - Nel maggio del 2021 gli Amici del Po avevano inaugurato una nuova area cani (con panchine all'ombra, fontanella e libri in consultazione gratuita) intitolata alla memoria di Ettore Maroglio in un’area verde attigua alla loro sede in viale Morozzo san Michele, aperta a chiunque, ovviamente senza costo per l’utenza.

Un regalo alla città realizzato dall’impegno come volontari dei lupi di fiume dell’associazione monferrina.

Nei giorni scorsi, tuttavia, notando l’ennesimo scempio di deiezioni non raccolte, il sodalizio del presidente Massimo Sarzano, informato il Comune di Casale Monferrato, ha deciso per la chiusura temporanea.

La scelta degli Amici del Po, che nelle prossime settimane si occuperanno di ripristinare l’area cani, è anche per sensibilizzare gli utenti a una fruizione più consapevole ed educata, che preveda la raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei padroni e il loro conferimento nel cestino comodamente posizionato all’ingresso dell’area.