Peccato Novipiù, ribaltata a Pistoia

PISTOIA - Sconfitta a Pistoia per la Novipiù che esce battuta dal PalaCarrara (78-71).

Dopo un buon primo tempo e 12 punti di vantaggio, la squadra di coach Andrea Valentini subisce un pesante parziale di Pistoia che gira l’inerzia e si prende i due punti.

La partita

Gara subito tattica, subito tirata. Grande equilibrio in campo con Pistoia che vuole fare la voce grossa e Casale che si dimostra pronta a ribattere colpo su colpo. 12-15 al primo mini intervallo. Due falli precoci per Hill Mais che deve essere richiamato in panchina. Ma Valentini trova dalla panchina un Leggio superlusso che segna 16 punti nel primo tempo con 5/6 dal campo. Pistoia risponde con Rismaa, già in doppia cifra all’intervallo (35-35).

7-0 Jbm in uscita dall’intervallo (35-42) con Luca Valentini e Sarto. Pistoia si mette in moto ma ancora Luca Valentini regala ai suoi la prima doppia cifra di vantaggio (37-47) al 23’. Casale in gas fino al +12 (37-49), ma poi inizia un’altra musica con i padroni di casa che rimontano chiudendo in difesa e sparando dall’arco. Al 30’ Pistoia avanti 53-51 con un parziale di 16-2.

Casale si sistema dopo il mini intervallo e riparte. Gara di nuovo punto a punto. Ma Wheatle e Davis costruiscono un prezioso vantaggio sul +9 (70-61) a 3’ dalla sirena. Squillo Hill Mais che non vuole arrendersi: 5 punti per il -5 (73-68) al 38’.



I numeri

Finale: 78-71

Parziali: 12-15, 35-35, 53-51.

Quintetti: Pistoia con Della Rosa, Saccaggi, Wheatle, Utomi, Magro. Casale con L. Valentini, Williams, Sarto, Martinoni, Hill Mais.

Punti: Davis 19 (Pistoia), Leggio 16 (Casale).

Rimbalzi: Wheatle 11 (Pistoia), Sarto 6 (Casale).

Assist: Wheatle 5(Pistoia), Sarto 3 (Casale).

Mvp: Davis (Pistoia)