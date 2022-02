Le visite al museo Civico di Casale? A 'raccontarle' sarà la voce di Fabio Fazi

CASALE - «Benvenuti al Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi di Casale Monferrato». Con queste parole si apre la prima traccia audio che i visitatori delle collezioni del museo di Casale potranno ascoltare direttamente sul proprio smartphone grazie ai nuovi Qr code presenti nelle sale di via Cavour.

L’attore casalese Fabio Fazi ha registrato le trentanove nuove tracce audio che da oggi, al momento dell’ingresso in museo, accompagneranno i visitatori: inquadrando con il proprio smartphone i Qr code che troveranno lungo tutto il percorso museale, infatti, si potranno visualizzare le tracce e ascoltarle per procedere in autonomia alla visita delle collezioni tra Pinacoteca, Gipsoteca Bistolfi e Sala Vidua.

Lungo il percorso sono inoltre presenti cinque tracce audio dedicate ai più piccoli, affinché si possa coinvolgere anche il pubblico delle famiglie con bambini e trasformare la visita in un momento di condivisione.

A partire da una breve storia del Museo, i bambini potranno conoscere la figura di Nicolò Musso, approfondire e contestualizzare i tre grandi ritratti presenti nella Sala del Risorgimento, comprendere l’arte di Leonardo Bistolfi e lasciarsi affascinare dalla figura avventurosa di Carlo Vidua.

Le tracce audio sono disponibili anche sul sito internet del Comune alla pagina dedicata.