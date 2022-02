Buzzi Unicem ancora più verde con i nuovi cementi 'Cgreen'

CASALE - La multinazionale casalese Buzzi Unicem lancia sul mercato italiano e tedesco la linea di prodotti CGreen, una famiglia di cementi a contenuto impatto ambientale.

Dall'azienda specificano: «In continuità con le politiche di sostenibilità e con l’obiettivo di raggiungere i target della transizione ecologica, CGreen marca la naturale evoluzione dei leganti idraulici di Buzzi Unicem, proseguendo nel solco di una lunga tradizione di prodotti di qualità».

La linea CGreen è stata formulata selezionando idonee aggiunte attive, parzialmente sostitutive del clinker, ottimizzando le condizioni di macinazione e miscelazione e utilizzando additivi di nuova generazione, con l’obiettivo di garantire prestazioni tecniche di qualità.

«La transizione ecologica - spiega Antonio Buzzi, Chief Operating Officer Cemento Italia - richiede di adeguare comportamenti e azioni, così da rendere neutrale la nostra impronta carbonica: abbiamo tutti il dovere di ridurre le emissioni di CO2, ritenute un fattore chiave nell’amplificazione dell’effetto serra e, di conseguenza, del cambiamento climatico. Questa transizione, implica pertanto la parziale o totale riprogettazione dei processi di produzione, dei sistemi di distribuzione e dei modelli di consumo, segnando l’avvio di una potenziale rivoluzione industriale ed una mutazione delle nostre

abitudini».

Quindi, per rispondere a questa sfida e coinvolgere tutta la filiera, l’azienda monferrina punta all’innovazione con una linea di prodotti opportunamente selezionati e adatti a contenere la loro impronta ambientale. Partendo dall’indicatore Global Warming Potential che rappresenta l’impronta carbonica di ogni singolo legante, i cementi italiani CGreen sono stati riclassificati e organizzati, rendendo evidenti attraverso questa nuova linea quelli 'ambientalmente' più performanti.

Sono, inoltre, accompagnati dalle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, ottenute tramite il sistema di certificazione Epd, che garantisce piena trasparenza e rappresentatività delle prestazioni ambientali lungo il ciclo di vita del prodotto. CGreen sarà dunque il marchio distintivo per i cementi a ridotta impronta carbonica in tutti i paesi in cui il gruppo opera. In particolare oggi, entrano far parte della famiglia CGreen i cementi Dyckerhoff Eco Comfort and Dyckerhoff Cedur lanciati sul mercato tedesco.

Dirk Beese, amministratore delegato Dyckerhoff GmbH: «Questi cementi rappresentano la nostra risposta alla

domanda crescente di prodotti a minor contenuto di CO2 nei nostri mercati». CGreen segna un ulteriore passo avanti verso la transizione energetica ed ambientale, obiettivo che l’azienda persegue investendo anche in progetti per il contenimento di tutte le emissioni e per lo sviluppo di tecnologie di cattura ed utilizzo della CO2.