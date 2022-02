Gobetti e Lerner a Casale per una conferenza sulla questione orientale

CASALE - A poco più di due settimane dal Giorno del Ricordo, l'Anpi di Casale organizza una serata-evento per discutere della complessa questione del confine orientale. Ospiti lo storico Eric Gobetti (autore di molti testi che riguardano la storia del confine orientale e recentemente per Laterza del volume “E allora le foibe?”) e il giornalista e saggista Gad Lerner. L'appuntamento è al Salone Tartara, lunedì 28 febbraio, alle 21.

«Oggi come non mai riteniamo necessario che si apra un confronto pubblico sulla tragedia delle foibe e sul drammatico esodo dei cittadini istriani, fiumani e dalmati che hanno dovuto abbandonare le terre dove si erano radicati - dicono gli organizzatori - Non si può accettare che si utilizzi il Giorno del Ricordo come uno strumento per mettere sullo stesso piano chi ha combattuto per la Liberazione dal nazifascismo e chi invece ha provocato la catastrofe della seconda Guerra mondiale. Se qualcuno pensa che non si voglia parlare delle foibe e dei crimini che hanno caratterizzato le terre del confine orientale, si sbaglia».

Prosegue Anpi: «Per l'Anpi parlare delle Foibe significa affrontare l'insieme complesso delle situazioni createsi nell'arco di un lungo periodo storico che ha visto Italia ed Europa soggiogate dal regime fascista e dall'occupazione nazista. Crediamo, come ci ha indicato lo storico Enzo Collotti, che oggi più che mai "[...] sia necessario riportare il discorso alla radice della storia, alla cornice dei drammi che hanno lacerato l’Europa e il mondo e nei quali il fascismo ha trascinato, da protagonista non da vittima, il nostro Paese [...]"».