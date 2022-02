Casale, domani pomeriggio manifestazione per la pace in Ucraina

CASALE - Domani pomeriggio alle 16 in piazza Mazzini Casale scende in piazza per dire no alla guerra in Ucraina. L'evento, una mobilitazione spontanea è firmata Comitato Filo Rosso: «La guerra in Ucraina è una tragedia e a questa guerra noi vogliamo subito rispondere invocando la pace con le parole di cui siamo capaci. Alla guerra si risponde sempre con parole, perché la pace è dialogo, è confronto acceso e quasi mai semplice. Perseguire la pace è un'attività umana, lo è tanto quanto fare la guerra: è un costante e faticoso riordinamento di condizioni materiali e immateriali sul cui sfondo sta, granitica, la difesa della vita e della dignità. La pace non perde e non vince mai in maniera definitiva, lo sappiamo bene: non è mai "perpetua" (per citare Immanuel Kant), ma libera energie e azioni meravigliose. La guerra quindi non ci deve annientare, perché in guerra da "vincere" non c'è nulla. La guerra ci fa paura quando è lontana, ma ci disorienta e ci spaventa ancora di più quando è vicina ed esibisce armi sempre più incomprensibili per capacità di distruzione e perfezione tecnica. Di fronte a tutto ciò, con gli sguardi, il cuore e la testa rivolti all'Ucraina, vogliamo ritrovarci insieme, di persona, nella nostra piazza cittadina, in stretta comunità d'intenti con i cittadini e le cittadine di tutte le altre piazze regionali, nazionali, europee e mondiali. Uniamoci per la pace, con la nostra forza e le nostre parole di pace».